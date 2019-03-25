打破慣例？天皇新年號下週出爐 擬捨中國經典取日本古典

2019-03-25 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕明仁天皇即將退位，新天皇5月1日即位，新年號也是眾所矚目的焦點，日本政府決定於4月1日公布新年號，距公布僅剩1週，有消息傳出，第248個年號，可能首次捨中國經典，而取自於日本古典。

據日本《共同社》報導，內閣官房長官菅義偉透露，14日已委託多名專家進行新年號的評估，包含日本文學、中國文學、日本史學、東洋史學等領域專家齊聚，選出可能的新年號，從日本最早的年號是645年的「大化」開始，至第247個年號「平成」皆出自中國經典。

報導指出，在首相安倍晉三等保守派人士的支持下，對於日本古典首次入選新年號的期待相當高，而目前候選名單確有包含基於日本古典的方案；不過有專家指出，日本古典中經常從中國古典中摘錄，此次新年號有機會出現日中雙方古典的「雙重出處」狀況。

目前的年號「平成」，是出自《史記·五帝本紀》中的「父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成」，而使用64年，是日本各年號中使用時間最長的「昭和」，則出自《尚書》堯典的「百姓昭明，協和萬邦」。

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