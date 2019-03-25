南韓單身比例超高 不交往原因竟是...

2019-03-25 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕最新公布的一項南韓民意調查結果顯示，南韓的單身比例極高，而男女不進行異性交往的理由存在相當大的差異，男性回答最多的是「金錢上的負擔」，女性則是「為了自由舒適的生活」。

南韓《東亞日報》報導，南韓保健社會研究院24日公布日前針對2464名20至44歲的未婚男女進行的「2018年全國生育能力與家庭保健及福利現狀」調查結果。民調顯示，「沒有進行異性交往」的男性高達74.2%，女性比例則為68.2%。

對於單身的理由，未婚男女的共同理由最多的是「還沒有遇到合適的對象」、「感覺不到異性交往的必要性」。此外，有20.6%的女性回答「因為不想失去只屬於一個人的自由和舒適」，男性則為12.2%；回答「因為金錢上的負擔」的女性僅占1.5%，男性則為9.7%。

調查結果還發現，就業男性（30.6%）和女性（33.9%）的異性交往比率高於非就業者（男性18.1%、女性27.3%）。報告分析指出，「現在不僅是結婚，在戀愛方面，就業也成為了重要條件。」

此外，調查報告指出，1998年以前結婚的夫婦，貸款買房比率只有16.0%，但2014至2018年結婚的青年夫婦，高達50.2%的人為了買房而貸款；而在1億韓元（約新台幣271.9萬元）以上的高額貸款方面，1998年以前結婚的夫婦只占0.7%，2014年以後結婚的夫婦卻增加到37.7%。

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