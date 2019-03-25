委內瑞拉危機未解 俄國軍隊傳飛抵首都附近機場

2019-03-25 03:28

〔中央社〕委內瑞拉媒體報導，傳出約有100名俄羅斯軍人和一名高階軍官昨天搭機抵達首都卡拉卡斯附近一座機場，法新社今天也在這座機場發現一架印有俄國國旗的運輸機。

這架運輸機停在首都卡拉卡斯（Caracas）附近城鎮邁格狄亞（Maiquetia）的機場，且被一群委內瑞拉國家衛隊（Venezuelan National Guard）人員看守。

獨立記者梅約加（Javier Mayorca）在他的推特（Twitter）帳號指出，兩架俄國飛機昨晚抵達邁格狄亞的機場，分別是一架安托諾夫124型（Antonov-124）運輸機與一架小型噴射機。

梅約加還提到，俄羅斯動員局（Mobilization Directorate of Russia）的武裝部隊負責人唐克希庫羅夫（Vasily Tonkoshkurov）將軍率領近100名俄國軍人，他們和大約35公噸的裝備一同下機。

委內瑞拉當局沒有證實這項消息，俄國駐卡拉卡斯大使館也拒絕針對這項報導發表評論，但俄國軍隊疑似飛抵委國一事已被當地媒體廣為報導。

委內瑞拉亂局目前尚未平息，委國主要盟友俄國日前曾表態，反對美國制裁委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，同時也反對美國承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）是委國臨時總統。

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