郵輪引擎故障逾1300人困海上 已被拖行抵達挪威港口

2019-03-25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕挪威維京遊輪公司旗下的豪華遊輪「維京天空（Viking Sky）」，23日因引擎突然失去動力受困挪威海域，迫使直升機在海象惡劣情況下展開營救，所幸有3個引擎後來恢復動力，讓郵輪在危機發生一天後，一瘸一拐地抵達挪威港口。

《美聯社》報導，船上載了1373名乘客和機組人員的維京天空，航行至挪威羅姆達爾峽灣畔法爾斯塔鎮（town of Farstad）附近的海域時，在當地時間23日下午引擎突然失去動力，漂浮於海上，當局獲報後隨即以海、空方式，疏散船上人員。

所幸維京天空的4個引擎有3個引擎恢復動力，當局暫停撤離行動後，讓一艘拖船和另外2艘船協助郵輪前往挪威莫爾德（Molde）的港口，並於當地時間24日下午順利靠港。

報導指出，維京天空當時受困於危險的挪威西海岸，陣風高達每小時43英里（約每小時69公里）、浪高逾8公尺，5架直升機在狂風巨浪夾擊下徹夜展開救援行動。

最終有479名乘客被吊掛上岸，留下436名乘客和458名機組人員搭乘郵輪抵達港口。據警方表示，約17人受傷住院。

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