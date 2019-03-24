泰國大選開出89％選票 親軍方政黨得票數暫時領先

2019-03-24 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕泰國週日（24日）舉行國會大選，目前正陸續開票、計票，來自泰國中選會的數據顯示，代表軍方的公民力量黨（Palang Pracharat），總得票數略微領先反對黨。

綜合外媒報導，泰國中選會晚間公布89％選票的開票結果，宣布尋求讓軍政府總理帕拉育繼續掌權的公民力量黨，以700萬票處於領先。緊隨在後的是忠於流亡海外前總理塔克辛的主要反對黨為泰黨（Pheu Thai Party），目前獲得660萬張選票。

去年3月才成立的新政黨未來前進黨（Future Forward）名列第3，已經獲得近480萬張選票。

泰國中選會公布的部分開票結果，並未說明各政黨在眾議院究竟獲得多少席次。但一般認為，2014年政變領導人、軍政府總理帕拉育有機會繼續掌權，這是受益於泰國2017年通過旨在穩固軍方於中央地位的新憲法。

泰國憲法規定，總理不一定要由國會議員出任、參議院250席全由軍方指派，眾議院有500席，等同軍方只要在眾議院拿下126席，即可在參眾兩院獲得過半數席次（375+1），繼續掌權。

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