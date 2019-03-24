巴黎迪士尼驚傳爆炸般巨響 遊客驚慌竄逃

2019-03-24 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎迪士尼樂園當地時間23日晚間（台灣時間24日凌晨）驚傳一聲巨響，讓許多園區內的旅客以為是恐攻發生，嚇得四處逃竄，警方也很快集合到園區現場，還好最後證實只是虛驚一場。

根據英國《太陽報》報導，巴黎的迪士尼園區今晨突然傳出一聲巨響，讓現場民眾以為是爆炸聲，陷入恐攻陰霾，無不驚慌失措，頓時園區充滿尖叫聲與竄逃的人，隨後迪士尼封鎖園區，更有武裝警察進入戒備，更加深的恐懼感。

還好最後證實一且只是虛驚，沒有恐攻發生，發出巨響的原因是巴黎區域快鐵（RER）迪士尼站內的電扶梯發生故障。巴黎迪士尼發言人表示，沒有爆炸、槍擊發生，也沒有人因此受傷，至於會將園區封鎖，只是為防範意外所進行的標準程序，呼籲外界切勿誇大、散播不實謠言。

法國內政部也在事發後發出推文表示，警方已經確認迪士尼未遭到任何不法份子攻擊，請民眾放心。

Reports of panic at #Disneyland Paris, France.



Reports of explosions. Possibly terror attack.



pic.twitter.com/tQcPodKIDK — NewsBlog breaking （@NBbreaking） March 23, 2019

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