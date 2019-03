巴黎迪士尼驚傳爆炸般巨響 遊客驚慌竄逃

2019-03-24 19:58

〔即時新聞/綜合報導〕法國巴黎迪士尼樂園當地時間23日晚間(台灣時間24日凌晨)驚傳一聲巨響,讓許多園區內的旅客以為是恐攻發生,嚇得四處逃竄,警方也很快集合到園區現場,還好最後證實只是虛驚一場。

根據英國《太陽報》報導,巴黎的迪士尼園區今晨突然傳出一聲巨響,讓現場民眾以為是爆炸聲,陷入恐攻陰霾,無不驚慌失措,頓時園區充滿尖叫聲與竄逃的人,隨後迪士尼封鎖園區,更有武裝警察進入戒備,更加深的恐懼感。

還好最後證實一且只是虛驚,沒有恐攻發生,發出巨響的原因是巴黎區域快鐵(RER)迪士尼站內的電扶梯發生故障。巴黎迪士尼發言人表示,沒有爆炸、槍擊發生,也沒有人因此受傷,至於會將園區封鎖,只是為防範意外所進行的標準程序,呼籲外界切勿誇大、散播不實謠言。

法國內政部也在事發後發出推文表示,警方已經確認迪士尼未遭到任何不法份子攻擊,請民眾放心。

