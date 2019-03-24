「戰爭中不能為所欲為」 國際紅十字會開發「戰爭遊戲」

2019-03-24 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕近年隨著戰爭類型遊戲盛行，玩家對著場景中任何會動的「敵人」開火，殺越多人往往就能得愈高的分數，但這種毫無限制的行為卻與實際的戰場相違背；國際紅十字會為了宣揚「戰爭中也有必須遵守的遊戲規則」，將自行開發網路戰爭遊戲，希望宣揚人道主義，也向玩家傳達「戰場上會動的不只有敵人，還有無辜的平民與兒童」，未來會以免費的方式讓玩家使用。

根據瑞士公媒《瑞士訊息》（swissinfo）報導，第一人稱射擊遊戲（FPS）一直是遊戲主流，其中不乏是以戰爭當作賣點的遊戲，但由於商業性質，玩家在遊玩時往往只需對會動的敵人肆意開火，殺的人越多得的得的分數也越高；但現實中的反恐任務與戰場卻不是這麼簡單，遊戲中不會出現無辜的平民與兒童。

國際紅十字會（簡稱紅十字會）擔心這類戰爭遊戲會影響玩家一昧追逐於殺戮，而忽視正義與否，因此決定自行研製一款「戰爭遊戲」，向人們宣導尊重《國際人道法》的重要性；紅十字會版的戰爭遊戲與一般的不同，遊戲中不只會出現敵人，同時也會出現平民，玩家不僅在開火前必須先辨識對方是平民還是敵人，也必須對傷者提供醫療協助，也不得射殺戰俘與平民，玩家必須依循違人道主義精神行事，違者將會被處罰。

這款遊戲原先是紅十字會設計的「模擬訓練程式」，不過後來決定以此為基礎延伸成一款遊戲，紅十字會希望遊戲成品能盡可能的貼近現實，像是玩家必須花時間補充彈藥、有時玩家的能見度會非常低等等；紅十字會的虛擬實境實驗室（Virtual Reality Labors）遊戲項目負責人克里斯汀·魯法爾（Christian Rouffaer）表示，「一個真正的戰士不能為所欲為，但並不是所有的玩家都明白這個道理。」，魯法爾也指出，雖然這款遊戲希望能「盡量貼近現實」，但也希望能在遊戲性與真實性中取得平衡，避免美化戰爭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/