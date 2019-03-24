泰國今大選 熱門型男候選人打「反中牌」

2019-03-24 13:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國今天舉行國會大選，現年39歲、隸屬未來前進黨（Future forward Party），角逐總理一職的政治明星塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit），以削減軍備預算、結束徵兵制，並以反中路線爭取選民支持，他批評軍政府過度偏向中國，認為有越來越多的中國投資，使軍方誤以為可以在不回歸民主的情況下讓泰國富強，可以跟中國一樣不尊重民主與人權、不必維護言論自由。

泰國政府上月剛通過「東部經濟走廊」規劃，這個計畫預定要銜接中國的「一帶一路」，包含高鐵、港口與化工等超過5百億美元的投資項目，也因此吸引了大量中國投資，泰國政府甚至鼓勵外國企業租賃經濟特區的土地，租賃期竟可長達99年，使得泰國國內質疑政府根本就是主動出讓土地，塔納通認為泰國應該像馬來西亞首相馬哈地那樣，與中國保持距離。

美國之音報導，塔納通藉著社交媒體以及潛在的年輕人和LGBT（同性戀，雙性別戀，跨性別者）的支持，一躍成為政治明星，很多人把他和前美國總統歐巴馬當年崛起政壇的氣勢相比，讓競選連任的軍政府總理帕拉育感到壓力。但以目前的泰國民調顯示，現任總理帕拉育很可能勝選連任。

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