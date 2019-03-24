全球24國美食喜好調查 義大利靠披薩、義大利麵拿下第一

2019-03-24 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕市調公司「輿觀」（YouGov）對全球24個國家，2萬5000人進行食物喜好調查，最受歡迎的食物由義大利的披薩及義大利麵拿下，而秘魯美食則為最後一名。

綜合外媒報導，據「輿觀」調查結果顯示，24個國家中，食物平均受歡迎程度為84%，其中義大利美食拿下第1，最深受喜愛，有99%本國人支持，另有94%西班牙人、92%法國人表示在嘗試過後相當喜歡，中國人僅有59%的人認同義大利食物美味。

第2名由中國菜奪得，中國菜的平均受歡迎程度為78%，有95%的本國人喜愛，其他國家如新加坡及香港也是中國菜的粉絲，分別有94%及91%的支持度。

日本菜餚則拿下第3名，平均受歡迎程度為71%，本國人中獲得94%支持，另有94%的新加坡人及93%的香港人喜愛日本菜餚；墊底秘魯美食成為受歡迎度最低的食物，平均受歡迎度僅32％。

「輿觀」資料新聞學家史密斯（Matthew Smith）指出，調查中有67%的菲律賓人試過所有菜餚後都覺得不錯，意味著菲律賓人最能欣賞各國美食。

這項調查仍有著瑕疵，「輿觀」市調並沒有考慮到真正的地域差異，當地菜餚和在國外重製的仍有不同，還是會影響到調查結果。

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