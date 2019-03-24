拒「學習強國」洗腦 中國公務員寫程式自動刷分被刑拘

2019-03-24 12:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕習近平的造神運動達到登峰造極的境界，推出「學習強國」洗腦APP，強迫所有中共黨員及全國公務員、國企員工和公立學校教師下載安裝，並透過積分制強迫使用者閱讀文章及看影片，一些不願接受洗腦的公務員暗中利用自動刷分軟體來應付單位的監管。近日江西省一名公務員因涉嫌編寫自動刷分程式而遭警方刑事拘留。

據《中國數字時代》報導，江西省宜春市經濟技術開發區管委會安監局的一名工作人員開發了一款外掛程式放上網路，讓使用者不需瀏覽「學習強國」APP可自動獲得積分，並向每名使用者收取80～85元人民幣的費用，不料竟惹來牢獄之災，因此被警方抓捕，現已被刑事拘留。

最近美國程式碼託管平台GitHub上出現一款「去你的（Fuck）學習強國」工具，讓使用者能「自動刷取積分」，目前在中國網路社交媒體十分流行，但不能確定這款軟體與江西省那位被刑拘的公務員是否有關。

有觀點認為，自動刷分軟體的出現，直接把「學習強國」從「低級紅」變成了「高級黑」，這對於發起這場洗腦運動的人來說形同「打臉」。而北京不惜動用國家強力機構悍然抓捕開發自動刷分軟體的民眾，則是把這場新的洗腦運動從「高級黑」又打回了「低級黑」。

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