要政府硬起來 加國前駐中大使：驅逐中國運動員！

2019-03-24 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為財務長孟晚舟去年在加拿大被捕，中國為了報復，逮捕兩名加拿大公民，最近又傳出加國的芥花種子（菜籽油）遭中國取消進口，雙方關係日益惡化。對此加國前駐中大使趙樸（Guy Saint-Jacques）建議，加國政府是時候硬起來，把在加國備戰冬奧的中國運動員驅逐出境。

加拿大和中國關係惡化，中國為了報復，日前將在中國販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）改判死刑，引起外界質疑。另外還無預警逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及「北韓通」的加國商人史派佛（Michael Spavor）。

此外，加拿大芥花種子委員會日前也已證實，中國已全面停購該國的芥花種子，短期內恐不會恢復交易。趙樸對此表示，「在貿易方面，我們正損失數億加元的金錢，現在是時候展示我們的不滿了。」他也說，加拿大政府應該還以顏色，驅逐2022年在加拿大北京冬季奧運會，參加培訓的任何中國選手。

中國海關宣稱，停止購買加拿大芥花種子，是因為驗出多種有害生物，但加拿大前駐中國大使馬大維（David Mulroney）表示，此事絕對與華為事件有關聯。

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