波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:12

〔中央社〕印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 MAX 8客機去年10月失事墜毀，機上189人罹難，疑似肇因於自動防失速系統瑕疵，產業界消息人士今天表示，波音已備妥更新軟體。

消息人士告訴法新社，波音預定在華盛頓州倫頓（Renton）向來自美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）以及聯合航空（United Airlines）的主管和機師，披露防失速系統「操控特性增益系統」（MCAS）更新軟體。波音的737 MAX型飛機在倫頓組裝。

此更新軟體仍有待美國聯邦航空總署（FAA）批准。在5個月內發生兩起致命墜機事故後，FAA是下令波音737 MAX型飛機停飛的飛航當局之一。最新墜機事故是衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）客機於3月10日起飛後不久失事。

消息人士指出，美國航空和西南航空的機師預定今天測試安裝更新軟體的模擬器。

FAA已限令波音於4月以前完成防失速系統的必要變更。

印尼獅航和衣索比亞航空墜機事故總共造成346人罹難，引發各界對有關737 MAX 8飛機安全認證的重大質疑。

調查人員專注於波音737 MAX 8的自動防失速系統MCAS。這套系統目的是當飛機有失速之虞時，能自動將機頭調整朝下。

路透社報導，旗下機隊有737 MAX型飛機的3家美國航空公司的團隊，今天前往位於華盛頓州倫頓的波音工廠，評估一項軟體更新，即使西南航空已開始把它旗下34架737 MAX飛機停放在加州附近沙漠中。

航空公司團隊造訪波音工廠，顯示波音可能已接近完成擬議中的737 MAX型飛機軟體更新，但此款客機恢復飛航的時機仍不確定。

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