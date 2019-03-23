牛仔牽「巨獸」逛寵物店！店員樂瘋狂拍「史上最大顧客」

2019-03-23 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間知名連鎖寵物用品店「Petco」最近剛剛開幕，店家為了體現寵物友善環境，表示只要有牽繩，飼主可以帶任何種類的寵物進來逛逛。對此，一位牛仔決定牽著他的巨大寵物「安哥拉牛」上門光顧。

這名牛仔主人和他的朋友在臉書發文，表示「看到牽繩寵物都能入店的標語，我們決定測試Petco的能耐」因此他們將飼養的巨大安哥拉牛繫上牽繩，前往Petco一探虛實。原本以為會被拒絕，結果他們驚訝表示「太神奇了，Petco的工作人員超棒，他們張開雙臂歡迎我們。這裡的工作人員總是非常友好及禮貌，這是我們目前為止最喜歡的Petco門市」！

在牛仔主人將相關照片上傳臉書後，照片中的龐然巨獸也一夕暴紅，主人昨（22）日在臉書驚喜宣布，「相關影片已經有250萬多次觀看了！我從來沒預期到會發生這種事，但是謝謝你們」！

相關影音及更多照片，請見「Vincent Browning」臉書

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