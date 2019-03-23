丟失最後據點！敘利亞軍宣布：伊斯蘭國已被徹底消滅

2019-03-23 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）恐怖形象深植人心，但隨著西方國家與當地武裝力量聯手出擊，IS勢力正一點一滴消退。今日，敘利亞民主力量（SDF）宣布，已奪回IS在敘利亞的最後一個據點。

綜合外媒報導，由美國支持的敘利亞民主力量表示，他們已奪下IS在巴古斯（Baghouz）的據點，這也是IS在敘國僅存的立身之處，象徵著這一個曾占領伊拉克及敘利亞大片領土的政治實體已走向衰亡。

敘利亞民主力量媒體辦公室負責人在推特上發布聲明，指「這個所謂的『哈里發』遭到徹底消滅，巴古斯已經被解放，取得了對抗伊斯蘭國的勝利」、「我們承諾將持續戰鬥，追擊他們的殘兵，直到將他們完全消滅。」

敘利亞民主力量的聲明呼應美國總統川普的說法。川普22日親自向媒體展示2張不同時期的敘利亞地圖，一張為伊斯蘭國在2016年美國總統大選日時佔領的敘利亞領土，另一張則是最新伊斯蘭國在敘利亞領土，顯示伊斯蘭國在敘利亞領土已經徹底消失。川普自豪地說，「你們可以將其保留和傳閱，恭喜，我認為總算完成了。」

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