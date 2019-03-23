關切一國兩制 美國副總統彭斯會晤香港民主派要員

2019-03-23 13:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕高雄市長訪問香港同一天，3位香港民主派人士22日首度應美國國家安全委員會邀請，在美國華府白宮與委員會成員會晤，呼籲美國政府高度關注近來香港一國兩制持續惡化的情況。美國副總統彭斯也在會中，對香港當前一國兩制下的人權與自由狀況表達關切。

《美國之音》23日報導，香港前政務司司長陳方安生、2位現任民主派立法會議員郭榮鏗與莫乃光，與美國國家安全委員會亞太地區資深主任蒲亭杰（Matt Pottinger）會晤，就香港最新一國兩制落實的情況交換意見。陳方安生在會後對媒體表示，美國副總統彭斯在其後加入的討論中，特別關注香港人權與自由的各種狀況。

陳方安生說﹕「他（彭斯）很關注香港的人權、自由，包括宗教自由，他也很瞭解與欣賞香港與美國的特殊關係，大家很清楚知道，這種關係有賴於一國兩制實在地落實。」

美國國務院21日發表年度香港政策法報告，警告中國對香港的干預增加，對該地區造成不利影響，減損國際商業對這個亞洲金融中心的信心。目前，香港當局謀求修改引渡條例，允許在香港的人士可以被引渡到中國，引發各界擔憂。

陳方安生說，報告中批評中國不斷干預香港事務言之有理，並非干涉中國內政。她解釋，美國國會1992年通過美國香港政策法，賦予香港特殊關稅地位，現在當然有權過問一國兩制是否受到侵蝕。

陳安生等人向美國國家安全委員會重申，支持「一國兩制」不單是符合香港利益，更對美中關係甚為重要。

會中還談及多項議題，包括特區港府最新的移交逃犯建議、驅趕外國記者、民主發展，以及民主派議員接連被「取消資格（Disqualified，簡稱DQ）事件等。雙方都同意政策法是否延續，與「一國兩制」運作是否良好有密切關連，以及香港必須保障自由、民主、法治等基礎要素。

陳方安生將於當地時間25日於傳統基金會發表演說。3人其後將拜會美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

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