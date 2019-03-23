台女遊義疑因越線遭火車撞 台商會喊告反被網友轟

2019-03-23 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西北部沿岸「五漁村」（Cinque Terre）因景緻優美，成為不少遊歐民眾的首選之地，上月一名台灣女遊客疑因跨進黃線內自拍，遭高速通過的火車吸入月台，導致身上多處骨折，目前雖已脫離險境，但義大利台商聯誼會在臉書發文，表示這已經不是第一起安全疏失，決議要對義大利五漁村鐵路局提出告訴。

義大利台商聯誼會表示，上月有3名台灣女性結伴到義大利遊玩，其中一名女性在小城馬納羅拉（Manarola）火車月台拍照時，被高速經過的火車吸入月台，腿被撞斷且身上多處骨折，昏迷3天脫離險境，復原狀況良好，遭撞斷的腿無須截肢。不過當地媒體則報導，這名33歲女性因越過安全黃線自拍，不慎被200公里的歐洲星白箭快速火車（Frecciabianca）吸入月台。

義大利台商聯誼會指出，在事發過後，義大利政府鐵路局及警察局並沒有任何解釋及慰問，家屬對相關單位做事不積極的態度和推卸責任感到無奈及不滿，更表示這不是第一起類似案件發生，曾有2名遊客也在該月台發生意外罹難，家屬希望和台商會一起控告鐵路局，檢察官應該要提出法院告訴，給一個交代。

民眾看到該文章後，幾乎所有人都不領情，紛紛砲轟回應「違規在先，義鐵說不定還能告她害火車誤點呢」、「跨越黃線在先還想告狀喔？」「這個控告的點在哪？」「很簡單，禁止這種人進入義大利就好，自己違規還有臉要賠償？」

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