川普宣布消滅IS 前線部隊傻眼：仍在激烈衝突

2019-03-23 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日表示，激進組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）在敘利亞已經100%被徹底擊潰。但在敘利亞的前線部隊否認這項訊息，敘國反抗軍「敘利亞民主力量」說，最近仍與伊斯蘭國發生激烈衝突，對方依然頑強抵抗，不願投降。

綜合媒體報導，川普22日親自向媒體展示2張不同時期的敘利亞地圖，一張為伊斯蘭國在2016年美國總統大選日時佔領的敘利亞領土，另一張則是最新伊斯蘭國在敘利亞領土，顯示伊斯蘭國在敘利亞領土已經徹底消失。川普還得意地轉交給媒體，「你們可以將其保留和傳閱，恭喜，我認為總算完成了。」

白宮發言人桑德斯也在同天宣布，敘利亞領土上的伊斯蘭國已經被100%消滅，他們在敘利亞已不再擁有任何領土。」桑德斯說，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在空軍一號前往佛羅里達州時向川普總統彙報了相關情況。

在美國公布消息後，由美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）發言人巴厘（Mustafa Bali）表示，雙方仍在敘利亞東部的巴古斯（Baghouz）山周圍強烈交火，21日晚間在2地發生激烈衝突，對方仍不願投降。《路透》的前線記者報導指出，就在川普宣布這項消息2小時之前，這名記者還聽見了2次針對伊斯蘭國最後據點巴古斯村的空襲，以及看見了空襲後冒出的濃煙。

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