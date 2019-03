迦納2輛公車對撞 至少70人慘死

2019-03-22 22:37

〔即時新聞/綜合報導〕迦納22日發生重大交通事故,有2輛公車對撞,目前至少有70多人喪生。

綜合外媒報導,這起事故發生於22日凌晨2時(約台灣時間上午10時)金坦波(Kintampo)開往塔馬利(Tamale)的高速公路上,據傳釀成大禍的主因,是其中1名公車司機在開車時睡著,穿越車道迎頭撞上對向來車。

2輛公車相撞後,其中1輛起火燃燒,車上約50名乘客全部喪生;另1輛則翻入邊溝,有部分乘客倖存,分別受不同程度的傷勢,都已送往醫院治療。警方證實,此次事故造成至少70人死亡,全案仍在調查中。

Viewer discretion is advised [Photos] Accident involving two buses at Kintampo South district; Many fear dead. @GhPoliceService on the scene. #OnuaNews #Yensempa pic.twitter.com/7Gb75U652t

At least 40 people have died on road accident at Ampomakrom between Techiman,kintampo road this morning. .

More soon.. pic.twitter.com/quYFwhB2QW