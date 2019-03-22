韓國瑜進中聯辦 黃之鋒警告「迎合中共統戰 台灣終招損失」

2019-03-22 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今率團訪中，首站到香港，並到中聯辦訪問，停留近兩個小時，日前將過去的高雄被比喻為吃了毒蘋果的白雪公主，如今被白馬王子一吻後甦醒。香港知名民運人士、眾志祕書長黃之鋒，今晚在臉書發表一篇以〈迎合中共統戰 台灣終招損失〉為題的公開信，向韓國瑜發問，「市長可知迎來的白馬王子，會帶來斷送自由權利的「死亡之吻」？」並直言，「一國兩制」包裝的商機，只是鏡花水月。

雖然韓國瑜提出的「政治零分經濟一百分」口號震天價響，不過黃之鋒以香港為例表示，「當年經濟下行時，港府大興土木，又開放自由行制度，實則加快兩地生活融合，增加中國在香港的影響力。表面的經濟利益，根本未能實質改善市民生活，反而物價上漲，樓價高企。」，黃之鋒直言，「如此種種再三說明，『一國兩制』包裝的商機，只是鏡花水月。」

黃之鋒指出，北京的治港方針已從「一國兩制」轉為「全面管治權」，「中共假港府之手肆無忌憚破壞香港法治，以法律作為政治武器，篡改選舉結果；又制定多項箝制自由的惡法。『一國兩制』已淪為騙局。」

黃之鋒指韓國瑜主動迎合中共統戰，一下飛機就立刻和專職統戰的中聯辦主管會面，又與中共在港代表中聯辦主任王志民會談，「前倨後恭之態教人扼腕惋惜」。黃之鋒向韓國瑜提問，韓市長將高雄比喻為「吃過毒蘋果的白雪公主」，但市長可知迎來的白馬王子，會帶來斷送自由權利的『死亡之吻』？」

黃之鋒強調，以香港作為借鏡，「今日香港，明日台灣。謹請韓市長拼經濟的同時，不忘以『一國兩制』為鑑，盡責地守護高雄以至台灣人民的自由和權利，莫縱容中共統戰侵害台灣。」

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