胎中胎！哥倫比亞女嬰「懷胎」 發生機率僅百萬分之一

2019-03-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞巴蘭幾亞（Barranquilla）先前有女嬰出生時，其雙胞胎妹妹身體並未成形，但還是在女嬰的肚子中持續生長。醫師震驚之餘，進行緊急手術將女嬰肚子裡的「妹妹」移除。

綜合外媒20日報導，這位名為伊贊瑪拉（Itzamara）的小女嬰於上個月22日出生，她的母親維加（Monica Vega）表示，當她懷孕7個月時，婦產科醫師薩維德拉（Miguel Parra-Saavedra）發現嬰兒的腹部有異物，本來以為是肝囊腫，不過透過超音波檢查才驚覺，其實伊贊瑪拉肚子裡的，是只有四肢，沒有心臟、和大腦的雙胞胎「妹妹」。

維加接受剖腹產後，醫師趕緊在24小時內清除伊贊瑪拉腹中45公分、14公克重的畸形胎，避免體內胎兒繼續生長，反而損害伊贊瑪拉的器官。

此案例為當胚胎在晚期細胞分裂時，雙胞胎沒有完全分離成功，伊贊瑪拉的胚胎連接母體胎盤，妹妹的胚胎則連接到血管，吸收伊贊瑪拉腹部的養分。醫師表示，這種「寄生胎」的情況十分罕見，發生機率僅百萬分之一，且大多數的案例集中在亞洲。

目前1個月大的伊贊瑪拉健康狀況良好，雖然腹部留疤，但與一般嬰兒無異。

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