「不能只有我看到」 旅日美籍製片將翻拍美版《一屍到底》

2019-03-22 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕在2017年以小成本拍攝，最後卻在亞洲爆紅的日本神片《一屍到底》，由於當初僅規劃在日本2家戲院上映，沒想到上映後口碑爆發，不僅最後在日本有超過20戲院上映，最後先後在韓國、台灣、菲律賓與香港等地播放後也獲得亮眼的票房成績；對此有旅居日本的美籍製片人覺得「不能只有我看到」，決定購買《一屍到底》的翻拍權，計畫翻拍成英文版《一屍到底》，一舉推廣到歐美地區。

綜合媒體報導，日本的獨立電影《一屍到底》是日本電影專門學校「ENBU Seminar」所製作的第7部作品，由日本新興導演上田慎一郎執導，這部小成本電影僅花新台幣85萬元製作，當初原先也只預計在日本2間電影院上映，沒想到電影口碑爆發，結果最後全日本有超過200家電影院上映，票房大賺超過5.8億新台幣，之後也引入台灣、韓國、香港等地上映，光是台灣票房就達到新台幣5336萬元，後來也榮獲不少各國的電影獎項。

而日前也傳出有意將《一屍到底》翻拍成英文版的消息，旅居日本的美國製片人派翠克‧坎寧安（Patrick Cunningham）表示，由於《一屍到底》在日本以外的地區發行量有限，大多數歐美地區的觀眾都沒機會看到這部有趣的電影，「對《一屍到底》這樣一部有趣的原創電影來說，真是太可惜了。」

坎寧安指出，預計將在美國取景，拍攝英文版的翻拍作品，並維持原版的「小成本」預算製作；不過坎寧安也表示，目前的首要目標，是讓更多人能看到日版《一屍到底》，之後一旦英文版劇組找到導演與編劇，製片方就會更清楚未來的發展方向。

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