想要健康卻太忙？英媒整理「小撇步」讓你輕鬆變身

2019-03-23 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕覺得身體每況愈下，想要改變卻沒有時間？英國《每日鏡報》記者綜合各國研究，整理出30個讓你改善身體健康的「小撇步」，在此為你精選數個新奇方法，不妨在忙碌的生活中嘗試一下，也許能輕鬆改善你的身心靈狀態。

1、站起來

納菲爾德健康組織（Nuffield Health）的生理專家瓊斯（Justin Jones）建議，每日午餐後保持站姿30分鐘，研究證實，進食後坐著太久將導致葡萄糖飆升，讓你疲勞又呆滯。

2、用吻迎接美好的一天

研究顯示親吻可以降低壓力賀爾蒙和皮質醇，德國心理學家也發現每天早上親吻伴侶的人，請病假的次數較低且平均壽命比其他沒有這麼做的人長。

3、「清理」你的手機

研究顯示現代人的手機上平均每6.4平方公分就有超過2.5萬的細菌，數量比鞋底還多。因此回家後快關機並以專用清潔液和細纖維布料清潔你的手機，但要注意太強烈的抗菌液和消毒劑可能會腐蝕你螢幕的保護塗層。

4、今夜出去走走

英國知名醫師柯特吉（Rangan Chatterjee）在他的新書《壓力處方籤》（The Stress Solution）中提到：「社群網路讓我們看見對方生活的所有細節，使我們誤以為見面是不需要的。」但事實上，孤獨、寂寞是會對身體造成影響的，所以快約好友、情人出門吧！

5、向整理專家近藤麻理惠學習

根據近日調查，82%的英國人承認他們每天的心情都多少被雜亂的環境影響，且每5人就有1人承認雜亂的環境增加了他們的壓力。因此，推薦讀者向日本「整理專家」近藤麻理惠學習如何像施展魔法般整理居家環境。

相關完整原文請見：

英國《每日鏡報》

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