緬北克欽族女性遭販賣到中國 淪為傳宗接代性奴

2019-03-22 17:59

〔編譯成良／綜合報導〕為了滿足中國男性「傳宗接代」的傳統期待，緬甸北部與中國相接的克欽邦（Kachin）婦女成人口販運份子的下手目標！

知名人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）21日報告指出，在中國和緬甸當局的默許下，人口販子肆無忌憚把克欽族的婦女和女孩作為「新娘」販賣到中國，使她們遭受囚禁和難以形容的虐待，甚至淪為性奴。

中國此前長期以來實行的一胎化政策，導致人口性別失衡，適婚年齡的女性百分比從1987年以來穩步下降。研究者估計，從1979年到2015年中國實施的一胎化政策，中國缺少3000萬到4000萬適婚年齡婦女。性別嚴重失衡下，中國男性囚禁並性侵女性，「給我們生孩子，就放你走」

在這份長達112頁，題為「給我們生個孩子，我們就讓你走：克欽族『新娘』被從緬甸販賣到中國」 的報告中，人權觀察組織翔實地記錄了人販子是如何把克欽邦和撣邦的婦女和女孩販賣到中國充當性奴的實例。一些人口販運活動的受害者說，她們信任的人，包括家人，承諾她們在中國能找到工作，但事實上卻以相當於3千到1萬3千美元的價格，把她們賣給中國家庭。在中國，她們通常被鎖住一個房間裡，被強暴，懷孕，生孩子。

人口販運集團將緬甸女性展示給中國男子挑選，「按美貌付錢」，其過程與緬甸盛產的玉石買賣並無二致，「全看她有多漂亮…看到品質好的玉石，我們會口耳相傳，這個仲介賣給那個仲介」。

在緬甸的克欽邦和撣邦，由於國內戰亂，男人參加戰亂的衝突，女人成為唯一養家糊口的人，這使得她們更容易成為人口販子的獵物，把她們賣給中國家庭。

該份報告的作者、人權觀察共同主任巴爾女士說，在無恥的人販子把克欽族婦女和女孩販賣到囚禁和無法形容的虐待的時候，緬甸和中國當局卻視而不見。她說：「缺乏生計和基本權利的保護，使這些婦女很容易成為人口販子的獵物。這些人口販子一點也不擔心要承擔邊境兩邊的法律後果。」

這份報告主要是採訪了37名被販賣的婦女，以及3名受害者家人，發現中國、緬甸政府，抑或是克欽獨立組織（Kachin Independence Organization）都無法救援這些受害女性，其家屬向警察求助時一再碰壁。

受害者處境險惡，若抵抗恐遭暴力毆打，甚有生命危險，「我的鼻子嘴巴都流血了，他們照樣打我」

這份報告說，很難估計被作為新娘販賣到中國的緬甸婦女的人數。緬甸政府報告的2017年的數字是226例。但是有關專家認為，真正的數字可能要高得多。

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