「本以為和中國差不多」 俄國部落客訪台後大改觀

2019-03-22 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷打壓台灣的國際地位，希望讓國際將台灣視為中國的一部分。最近有兩名俄國部落客到台灣遊玩，他們坦言來台前以為台灣與中國「差不多」，來了才發現台灣更有人情味、而且更適合生活。

俄國部落客貝林基（Alexander Belenkiy）與阿那什克維契（Sergei Anashkevich）在3月15日至19日造訪台灣，去了包括台北101、貓空、九份、台南四草綠色隧道、墾丁國家公園等觀光景點。兩人在《中央社》採訪中透露，來台前以為台灣與中國「差不多」，來台才發現其實「差很多」，主要的差別在於人的素質與整體氛圍，台灣明顯更有人情味、而且是更適合生活的地方。

貝林基與阿那什克維契也稱讚，台灣不但融合許多亞洲國家的特色，還對其進行改造。對多數來自亞洲以外地區的旅客而言，經台灣改造後的版本可能比「原版」更平易近人，因此台灣是探索亞洲的理想起點，比較不會有文化震撼問題。就算是已對亞洲相當熟悉的旅客，仍可以在台灣發現「有點熟又不太熟」、無法即刻領會的新事物。

貝林基表示，他今年可能還會再訪台灣，妻子看到他在分享的照片和文字後，也迫不及待想同遊。他也認為，台灣相較於多數其他亞洲國家，對外國人駕駛汽車的限制較少，而且道路交通也比較安全，很適合自行開車深度旅遊。

阿那什克維契也說，他對台灣飲食的多元與精緻感到印象深刻，而且風味相對溫和，因此外國旅客也比較不會有適應問題，他甚至認為就連三杯田雞也很平易近人。而最讓他感到興奮的「美食新發現」則是釋迦，他還一次買下一箱、總重6公斤的釋迦要帶回俄羅斯。

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