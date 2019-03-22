詭！黑水河畔追球入水 越南8學童集體離奇溺斃

2019-03-22 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕越南昨天發生一起嚴重的集體溺水慘劇，10名學童在河邊戲水踢球時，因追球進入深水區而集體發生溺水狀況，最終造成8人死亡，僅2人生還。

綜合外媒報導，這起慘劇發生在越南北部和平省省會和平市（Hoa Binh），昨天下午有10名年紀介於9至15歲的男學生相約至沱江（當地話稱為黑水河）邊戲水，其中9人在淺水區踢著球玩，1人因不會游泳而留在岸上。

唯一一名有下水的生還者佘皇明表示，當時那顆球在眾人爭搶下，被水流推至河水較深處，大家為了把球搶回來，便一一朝球的位置游去。沒想到，游在最前頭的男童突發驚呼，大喊「游回岸邊」，佘皇明最靠近岸邊，游回岸上後轉頭一看，其餘8人都在水中慌亂求救。

佘皇明與另一名朋友見狀立刻跑去求救，但在救援者到達現場時，該水面已呈平靜，水面上已無人影。警方獲報後趕到現場並展開打撈行動，待搜救人員最終找到8名溺水男童時，皆已是冷冰冰的屍體。

當地居民指出，該河段水流並不強，但深潭區下方流漩不定，每年都有人在該處溺斃，當局雖曾立牌警告危險、禁止民眾游泳，但近期突然爆發洪水，將標牌沖走，最終間接導致憾事發生。

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