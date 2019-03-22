生死未卜！王全璋家屬向北京最高法院申訴

2019-03-22 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師王全璋在2015年的「709大抓捕」事件遭中國當局逮捕，「被消失」近3年半後，他於今年1月被天津法院依「顛覆國家政權罪」，一審判處有期徒刑4年半、剝奪政治權利5年。王全璋之妻李文足昨日至北京最高人民法院申訴，要求調查天津法院處理王全璋案的手法。

《自由亞洲電台》報導，李文足上星期和王全璋二審辯護律師前往天津市高級人民法院查詢王全璋案的相關資料，法院人員卻回覆資料庫裡查無資料，讓李文足感到崩潰和荒唐。昨日李文足與「709大抓捕」事件其他被捕律師的家屬一同到北京最高人民法院申訴，要求調查天津法院處理王全璋案的手法。

李文足表示，王全璋生死未卜，相當擔憂丈夫的處境，「到現在近4年了，我聘請的律師從來沒見過他，現在也沒有判決書，只是官方單方面釋放一面之詞。我很嚴重的懷疑，我丈夫王全璋現在身體狀況怎樣。到底他是否活著，我現在很擔心他的處境。」

中國律師後俱樂部發起人覃永沛悲觀地認為，以王全璋的性格，一審被重判後必會上訴，但天津高院聲稱查無王全璋的資料，只有一種可能，「上訴以後二審沒有開庭，直接維持原判，直接把王全璋送到監獄。按照刑事法，不認罪的案件上訴必須開庭，中國從來不講法，王全璋那麼敏感，上訴肯定維持原判，而且馬上送看守所了。」

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