課本總統照上塗鴉 3名學生恐遭重判5年

2019-03-22 11:40

〔即時新聞/綜合報導〕非洲小國蒲隆地的3名少女,只因為在課本裡的總統相片上塗鴉,現在竟可能面臨長達5年的牢獄之災。

《CNN》今日報導指出,這3名未成年少女上週被捕,並被以「侮辱國家元首」罪名起訴。她們目前仍然在押,正在等候審判。

事實上,這已經不是蒲隆地第一次有學生因為類似原因被捕。2016年,蒲隆地國家情報局也逮捕了8名中學學生,理由是他們在課本中對總統寫了「滾出去」、「不要再連任第三次」等字眼。

截至完稿前,《CNN》尚無法得到蒲隆地官方的任何回應。

4/5 This is not the first time children are targeted with political repression in Burundi. In 2016 authorities also arrested schoolchildren for doodling on images of Nkurunziza.https://t.co/uUQKVElFcK pic.twitter.com/D0uGNTC7KV