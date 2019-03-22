課本總統照上塗鴉 3名學生恐遭重判5年

2019-03-22 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕非洲小國蒲隆地的3名少女，只因為在課本裡的總統相片上塗鴉，現在竟可能面臨長達5年的牢獄之災。

《CNN》今日報導指出，這3名未成年少女上週被捕，並被以「侮辱國家元首」罪名起訴。她們目前仍然在押，正在等候審判。

事實上，這已經不是蒲隆地第一次有學生因為類似原因被捕。2016年，蒲隆地國家情報局也逮捕了8名中學學生，理由是他們在課本中對總統寫了「滾出去」、「不要再連任第三次」等字眼。

截至完稿前，《CNN》尚無法得到蒲隆地官方的任何回應。

4/5 This is not the first time children are targeted with political repression in Burundi. In 2016 authorities also arrested schoolchildren for doodling on images of Nkurunziza.https://t.co/uUQKVElFcK pic.twitter.com/D0uGNTC7KV — Lewis Mudge （@LewisMudge） 2019年3月20日

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