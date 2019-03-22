揭中生集體作弊 美名校教授遭反控歧視憤而辭職

2019-03-22 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名的馬里蘭大學日前爆發中國學生集體作弊事件，揭發作弊情事的該校教授韋伯（David Weber）反遭涉事中生控訴國籍、種族歧視，現已辭職離校。

根據《美國之音》報導，美國「公立常春藤」院校之一的馬里蘭大學，日前爆發集體作弊行為，會計系教授韋伯指控多名學生作弊，並以取消期末考成績作為懲罰。由於這門課多數學生都是中國留學生，韋伯與另名教授在網路上發布聲明，批評作弊學生「對於成績的重視多於誠信」，並直指是他們的文化因素導致此一偏差行為，引起中國學生不滿。

即便有部分中國學生在調查期間坦承作弊，涉事的中國學生仍通報校方，指控韋伯以學生種族和國籍為由歧視學生，後者最後被認定確有部分行為違反該校的無歧視政策。為表抗議，韋伯教授隨後向校方請辭，目前已離職。

報導指出，韋伯辭職後拒絕接受採訪，但按其過去發言，他執教的法務審計課程是該校最營利的課程之一，主要學生均為中國留學生，因此校方便不太重視學生作弊的情形，也常忽視教職員對作弊行為做出的舉報，這次事件也反映出美國大學教職員與中國學生的關係緊張程度持續升高。

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