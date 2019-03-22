宛如228事件 美國務院曝中國全面迫害維族知識分子

2019-03-22 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府高舉「去極端化」旗幟，在新疆大規模迫害數百萬少數民族穆斯林，其中包括為數眾多的維族高知識份子，美國國務院近日表示，中國正藉此進行文化清洗，意圖全盤抹殺維族文化。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國國務院20日在官網公布多名少數民族知識份子的悲慘遭遇，其中一名維吾爾族學者羅茲（Yalqun Rozi）花費畢生精力，整理、編輯數百冊維族文化教科書，學術成就斐然，但他卻在2018年被政府以顛覆國家政權罪逮捕，隨後遭重判15年。

國際人權組織及海外同情人士表示，與羅茲處境類似、對少數民族文化有重大貢獻的維族高知識份子，目前正持續受到中國當局迫害，其中多人仍下落不明。報告顯示，多數人的親屬常因此受到連坐，被送入再教育營接受非人道對待。

總部設於華盛頓的海外組織維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project，UHRP）成員祖拜拉（Zubayra Shamseden）表示，該組織計畫於本週發布一份最新報告，其中包括已知失蹤或被捕的維族學者名單，祖拜拉直言，中國大肆打壓維族知識界，將對該族文化造成災難性的民族創傷。

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