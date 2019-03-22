美眾議員提決議案：美政府應挑戰中國的一中原則

2019-03-22 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國以一中原則作為對台前提，在諸多場合打壓台灣，對此美國共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）於21日提出決議案，認為美國政府應該挑戰中國一中原則。

台灣人公共事務會（FAPA）在臉書表示，夏波提出決議案，認為美國政府應該挑戰中國一中原則。FAPA貼出決議案內容，文內指出，眾院意見認為美國政府應允許各級官員與台灣官員會面，鼓勵台灣與中國在沒有前提的情況下進行有建設性的對話，其他國家或組織應避免默許中國的一中原則，企業也應拒絕中國在一中原則上的施壓。

文內呼籲，美國政府應採用以下政策挑戰中國的一中原則：承認台灣政府代表著2360萬人民主政體的客觀事實，基於台灣關係法以及美國的政治、安全、經濟利益，確保台灣未來任何的解答，都是具有和平的意義。

FAPA會長郭正光表示，一中原則日漸擴張威脅到美國在全球的影響力，「現在正是美國政府積極挑戰一中原則並重新思考一中政策的時候了」。

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