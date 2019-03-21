被封「流浪大師」 上海流浪漢飽讀詩書走紅網路

2019-03-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市一名流浪漢因為飽讀詩書，張口就能引經據典而意外成了網紅，許多網友圍著他合照，更稱他為「流浪大師」。

根據中國媒體報導，「流浪大師」名叫沈巍，今年52歲。經常待在地鐵站附近讀《尚書》、《左傳》、《論語》等經典書籍。他因為經常和路人分享讀書的見解，意外被拍下影片走紅網路。

網路上關於沈巍的傳聞很多，有人說他是復旦大學畢業的高材生，後來成為上海市徐匯區的公務員。因為妻女過世，受到嚴重打擊，才成為一名流浪漢。他本人無奈表示「這簡直就是胡說八道」。

根據《澎湃新聞》報導，沈巍1986年曾進入上海市徐匯區審計局工作，1993年起因病休假。沈巍不接受救助，稱自己仍有親人建在，之所以流浪在外撿垃圾是因為對於垃圾分類理念的認同，但家人無法理解，所以不願意回家。

有直播主稱：「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲」。這讓想要賺取流量的網紅開始到沈巍經常出沒的地鐵站跟拍他，圍觀人數多達100至200人。甚至還有瘋狂女粉絲舉著「流浪大師我要嫁給你」的版子等著他。

平靜的生活被打擾，沈巍抱怨：「早上剛醒來就發現幾十號人在等著我，他們拿著手機對著我拍，我很不喜歡，說句功利的話，他們拿我掙錢，也沒有分給我啊！打擾了我的生活，我這兩天都不敢在地鐵看書，全是人圍著。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/