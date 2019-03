吉村卓輸了…美國性工作者自拍「舔飛機馬桶」爆紅

2019-03-21 23:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國布魯克林(Brooklyn)有個性工作者日前在推特上傳1段,內容是他在飛機廁所中舔馬桶,讓他一夕成名。

綜合外媒報導,這名性工作者是性別酷兒(gender-fluid),推特用戶名為「Grimiestt」。他18日發布自己在舔飛機馬桶的自拍影片,聲稱「我超喜歡這樣的」,還說自己已經舔了很多廁所馬桶,不過,這是第一次覺得舌頭麻麻的!

網友們看完影片,紛紛表達反感、厭惡,留言說,「我看了什麼?」、「我非常擔心······」、「你一次接觸了1200種疾病病原體,舌頭當然會麻」、「我不想再上網了」。短短幾天內,這段影片已累計652萬的觀看人次和7000多人轉推,「Grimiestt」忍不住驚呼,沒想到舔廁所會讓他爆紅!

I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numb????✈️???????????????????????????? pic.twitter.com/4jMLEle2IL