吉村卓輸了…美國性工作者自拍「舔飛機馬桶」爆紅

2019-03-21 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國布魯克林（Brooklyn）有個性工作者日前在推特上傳1段，內容是他在飛機廁所中舔馬桶，讓他一夕成名。

綜合外媒報導，這名性工作者是性別酷兒（gender-fluid），推特用戶名為「Grimiestt」。他18日發布自己在舔飛機馬桶的自拍影片，聲稱「我超喜歡這樣的」，還說自己已經舔了很多廁所馬桶，不過，這是第一次覺得舌頭麻麻的！

網友們看完影片，紛紛表達反感、厭惡，留言說，「我看了什麼？」、「我非常擔心······」、「你一次接觸了1200種疾病病原體，舌頭當然會麻」、「我不想再上網了」。短短幾天內，這段影片已累計652萬的觀看人次和7000多人轉推，「Grimiestt」忍不住驚呼，沒想到舔廁所會讓他爆紅！

I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numb????✈️???????????????????????????? pic.twitter.com/4jMLEle2IL — grimy; keep your blood moving （@grimiestt） 2019年3月18日

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