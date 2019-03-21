賴著不走！無尾熊闖入車內爽吹冷氣 主人和狗狗全看傻

2019-03-21 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕太可愛！澳洲一隻無尾熊疑似因為想吹冷氣，偷偷爬進一台沒有關門的車子，讓男車主和他養的狗狗看了全傻眼。

綜合媒體報導，一名澳洲男子提姆（Tim Whitrow）從事釀酒相關的工作，常常在葡萄園將車門打開，方便他養的狗狗出入；日前他們回到車上後，突然發現後座出現了一隻無尾熊，讓他十分驚訝，而他的狗狗則是和無尾熊「大眼瞪小眼」，十分好奇。

影片中，提姆試著想與無尾熊「溝通」，不斷「勸說」，希望牠快快移駕，但無尾熊疑似愛上了車內涼爽的冷氣，在提姆伸手想把牠抓出車外時，牠開始爬向前座，甚至抓傷了車子的儀表板，害提姆只好稍微粗魯地動手，將這位「不速之客」移出車外。

提姆將這段影片上傳到臉書後也引起網友迴響，紛紛留言表示「哈哈哈，好可愛」、「狗狗跟無尾熊互看那邊，怎麼可以這麼可愛啦」、「你真的很有耐心又友善欸，祝福你」。

相關影音請見Tim Whitrow的臉書

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