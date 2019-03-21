世界最酷工作！ 澳洲富豪120萬徵助理一起環遊世界

2019-03-21 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲富豪里普瑞（Matthew Lepre）正在尋找一位私人助理，不但可以跟著他環遊世界，年薪更高達120萬元。

綜合外電報導，里普瑞年僅26歲，靠著經營電子商務生意致富，過去因家境並不富裕，考上牙醫系後，決定輟學去工作，最後看中電子商務市場，學習所有相關知識後開始創業。如今里普瑞每月薪資約有6萬6000英鎊（約台幣273萬元）以上。現在他正在招聘一名私人助理，並給出2萬8000英鎊（約台幣120萬元）的高薪。

里普瑞說，120萬只是「底薪」，如果應徵者表現良好，薪水還可以往上調。不僅如此，他還提供員工健康保險，連出國的食宿費用都能額外補助，不會從基本薪水裡面扣。

里普瑞表示，他要找一個組織管理能力強、細心並守時的助理，協助安排他的行程。因為每隔幾個月就要到一個新的國家，所以應徵者必須持有12個月的有效護照。此外，助理還必須要熟知社交媒體的使用，並且夠能幹，可以同時處理多項複雜的工作。

里普瑞強調：「我的理念就是努力工作，也要盡情玩樂。」里普瑞在工作之餘，花了很多時間旅行，足跡遍布日本、杜拜和美國。他強調，只要年滿18歲，不管是大學畢業生或是在學學生都歡迎來應徵這份「世界上最酷的工作」。

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