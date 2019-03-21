中國江蘇化工廠爆炸 官方：至少6死30重傷

2019-03-21 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省鹽城市一家化工廠今（21）日下午發生爆炸，甚至引發小地震，據官方媒體稱，有近400名消防人員前往現場救援，目前已有6人死亡、30人重傷。

綜合中國媒體報導，江蘇鹽城市陳家港化工園區的江蘇天嘉宜化工廠，今日下午2時50分許發生苯爆炸，現場發生大火、黑煙沖天，已波及附近工廠，極大的爆炸威力也讓周遭幼兒園等建築物受到影響，甚至引發規模2.2地震。

「央視新聞」官方微博最新消息指出，截至晚間7時，爆炸事故已造成6人死亡，30人重傷，另有部分群眾有不同程度的輕傷。

爆炸地點周邊有不少建築物的玻璃窗都被震碎，一些停在附近的汽車也受損嚴重，據悉有幼兒園的玻璃窗造震碎掉落，導致有數名兒童受傷流血。

央視指出，截至晚間6時30分，現場火勢尚未撲滅，消防員人仍持續救援行動，環保單位正在進行環境監測。至於事故原因，當局正在調查。​​​​

據中國媒體指出，發生爆炸的化工廠曾被通報有13項安全問題。

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