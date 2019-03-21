不甘寂寞？15歲屁孩奪命連環call 10小時報警362次

2019-03-21 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省嘉善縣警方日前在短短10小時內，收到由同一支號碼撥打362次的電話。事後調查發現，報警的是1名15歲少年，因為好奇心作祟才會頻頻撥打110，讓警方相當傻眼。

綜合中媒21日報導，嘉善警方說，從18日上午6點56分接到第1通電話，接著半小時內連撥17次，每次警方接起，對方都不具體說明報警原因，也不說姓名和地址。警察雖提醒對方停止這樣的行為，不過一直到下午4點20分，對方總共已撥打了362通電話，每每警方試圖詢問了解狀況，電話就被「無情」掛斷。

雖然感到無奈，但出於安全考量，警方決定回電。接起電話的是個母親，她這才恍然大悟：兒子闖禍了！警方進一步了解得知，她的兒子黃姓少年因為搬家，性格內向又不愛說話，當天母親出門後，15歲的黃姓少年在好奇心的驅使下撥打110，之後就一發不可收拾。

原本嘉善縣警局想依法判處黃男拘留5日的處罰，不過由於少年未滿16歲，所以並未執行處分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/