平成最後櫻花季 東京染井吉野櫻21日開花

2019-03-21 18:36

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕宣告今年春季來臨的櫻花季近日在日本各地陸續開花，位於東京靖國神社的染井吉野櫻標本木於今天早上確定開滿5朵，比往年提早了5天，但較去年晚了4天，由於這是平成年間最後一次櫻花季，今天有大批民眾來到靖國神社搶先感受春天的氣息。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的說法報導，雖然受到低氣壓和鋒面的影響，從西日本到北日本的廣域範圍天氣不佳，但因暖空氣流入所以各地氣溫偏高。靖國神社的標本木在當地時間今天上午10點左右，確認有5朵櫻花綻放符合開花的標準，氣象廳也馬上宣布「東京櫻花開花了」，橫濱市和九州福岡市的櫻花也在今天宣布開花。搶得今年頭香的則是位於九州的長崎，20日率先開花。

櫻花宣布開花後，預定在1週到10天進入滿開的階段。

來自台灣在日本工作兩年的蕭先生接受本報訪問時表示，這次來看櫻花有很特別意義，因為今年是平成的最後一年，標本木櫻花開花代表春季的開始，他特地來靖國神社欣賞剛剛綻放的櫻花感受季節轉變，蕭先生也表示，如果有空的話還去東京近郊知名景點，像飛鳥山之類的地方賞櫻。

日本民眾關山先生和杉嵜先生，是學生時代的好友，有50多年的交情，他們今天剛好約在靖國神社附近見面，聽到櫻花開了也跟著進到神社「搶鮮」。關山表示，日本人看到櫻花開了，心情變得很祥和，「春天終於來了，又有能量再奮鬥一年」。

年輕時經歷了昭和泡沬經濟時期的兩人，回首平成的0個年頭，覺得平成算不上是一個美好的時代，不過關山表示，要打起精神創造下一個更好的時代。

現任高中校長的杉嵜是地理老師，他表示50年前曾去台灣環島考察地理，當時台灣交通相當不便，去年他又舊地重遊，發現台灣的變化非常大，有高速公路和高鐵，他秀出旅遊台灣的照片，說他非常喜歡台灣，關山也表示，打算明年到台灣一遊。

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