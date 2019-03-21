嫉妒老公疼女兒 新手媽媽竟將女嬰割喉

2019-03-21 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭本月17日發生一起令人毛骨悚然的母弒其女的案件。犯下這起案件的人母，疑似因感到丈夫比較疼愛他們出生才3週的女兒，竟持刀割開女兒的喉嚨。

綜合媒體報導，這位家在烏克蘭羅夫諾（Rivne）的21歲新手媽媽（因當地法律規定不得報導其姓名），趁著丈夫傍晚外出倒垃圾的時候行兇，前後僅花上不到2分鐘的時間。丈夫回家後看見妻子手中滿是鮮血，察覺不對，見到女嬰躺在血泊裡的他馬上叫了救護車，但仍於事無補。有醫護人員表示，他們到達現場後聽到該名女子問她的丈夫，「你為什麼在哭？」。警方則在廚房的水槽中發現沾滿女嬰鮮血的凶器。

她的婆婆瑪麗亞（Maria Momot）在接受媒體訪問時指出，媳婦是出於嫉妒才殺死孫女，「我兒子和我非常疼愛這個孩子，我們對孩子投以全部的關愛。」，「今天早晨，我才幫我的小孫女洗了澡，但傍晚她就不在人世了。我不敢相信這樣的事竟發生在我們的家庭裡。」

警方發言人克魯克（Anton Kruk）表示，嫌犯沒辦法解釋她的動機，她甚至表示自己不記得自己白天做了什麼。警方調查發現，去年11月時嫌犯罹患了腦膜炎，可能因此影響到了精神健康，雖然嫌犯有接受治療，且經醫生評估已經康復。目前，嫌犯將接受精神評估，倘若評估結果顯示正常，嫌犯將被以謀殺未成年者的罪名起訴，並面臨最高15年的徒刑。

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