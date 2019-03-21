因應成都食安事件 中國新規：校園負責人須與學生一起用餐

2019-03-21 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都名校七中實驗學校的餐廳，日前遭家長踢爆長期使用發霉、變質食材，引發大批學生家長抗議及輿論關注。中國官方推出多項相關新措施，其中一項規定，校園負責人須和學生一起用餐，被部分民眾批評新規定「不切實際」。

據《自由亞洲電台》報導，針對七都實驗中學的食安事件，中國官方的公布的調查結果為「食材普遍沒問題」、「學生家長造假，上傳假照片炒作」，然而此結論遭輿論質疑。

對此，中國的教育部、國家市場監督管理總局和國家衛生健康委員會等單位頒布新規定，表示從4月1日起，中小學和幼稚園的負責人每餐都要和學生們一同用餐，並配置食品和安全健康管理員，稱違法的學校主管或負責人會受到相應處分，情節重大者會被開除並移送司法機關。

四川家長陳姓女士表示，因為許多學校負責人的餐點和學生的不同，期盼新制可以杜絕過往的食安問題；然而知悉中國學校運作方式的澳門教育學會會長蔡梓瑜表示，或許幾個月的雷厲風行有效，但由於行政開支是最大阻礙，她質疑是否可以持續落實，擔心新制最終流於形式。

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