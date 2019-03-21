越南巨鱉遺體防腐保存 死後待遇等同列寧、毛澤東

2019-03-21 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕共產主義政權有些領導人的遺體會被防腐保存並對外展覽，包括列寧、毛澤東、金日成、金正日和胡志明，現在這個「精英俱樂部」又多了一位新成員：一隻越南巨鱉「龜祖」（Cu Rua）。

綜合外媒報導，重達170公斤的斑鱉（Rafetus swinhoei）「龜祖」，被認至少活了80至100年，生前生活在越南河內的「還劍湖」，2016年死亡時，有些越南人甚至認為這對越南和執政數十年的共產黨來說是不祥之兆，當地官員最初甚至試圖掩蓋「龜祖」死亡的消息。

「龜組」死後遺體被防腐保存，上週被安放在還劍湖上的玉山寺對外展示，越南新聞網站VnExpress週二報導稱，「這隻極其罕見的巨鱉已被塑化，安置在一座寺廟裡」，讓民眾可透過玻璃櫃觀看。

外媒指出，龜祖在越南有著巨大的精神和文化意義，很多人認為它象徵著越南的獨立與恆久，這與當地傳說有關，相傳在15世紀，一位民族英雄借來一把神劍，將中國佔領軍驅逐出去，後來把神劍歸還給出現在還劍湖上的巨鱉。

1880年代，還劍湖中小島上為巨鱉建起了一座寺廟，龜祖被普遍認為是這個古老傳奇的塵世化身。

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