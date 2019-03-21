哈佛校長赴中演說引用維族詩作 中媒、社群冷處理...

2019-03-21 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）近日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，並在北京大學發表演說。過程中，貝考引用新疆維吾爾族詩人阿布都熱依穆·烏提庫爾（Abdurehim Ötkür）作品，內容包含「讓我們暢所欲言」等字眼。這樣的舉動可能挑動中國敏感神經，媒體和社群在報導、談及這場演說時，對此閉口不提。

香港《蘋果日報》報導，貝考演講主題為「真理的追求與大學的使命」，提到了自己的父母是二戰猶太難民，遠渡重洋來到美國後獲得教育機會，體悟到了教育的重要性。

貝考在演說最後引用烏提庫爾詩作做結，內容為：「漫漫人生路上，我尋覓真理，嚮往正義的途中，我苦思冥想。我時時刻刻祈望着傾訴的機會，用哪些充滿意義和魅力的詞語。來吧，我的朋友們，讓我們暢所欲言，各抒胸臆。」

貝考的言行可能觸及中國紅線，因此，中國媒體在報導貝考的演說內容時，對他引用烏提庫爾詩作隻字不提，微博關於貝考演說的貼文也都未提此事，即使有網友發布演說全文，點入後卻顯示「抱歉，該文章已被作者刪除或暫無權限查看！」

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