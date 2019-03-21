徹底抹殺維吾爾文化？ 新疆多所大學遭撤換校徽

2019-03-21 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉迫害少數民族，被外界視為種族文化清洗之舉，近日又有消息傳出，新疆當局大力推動去維吾爾文的行動，將當地多所大學校徽上的維吾爾校名移除。

《中央社》引述現已遭刪除的中國微博自媒體「習五一」發文，稱新疆大學、新疆醫科大學、伊犁師範學院等3所當地大學，近期悄悄更換校徽，將原校徽上的維吾爾文刪除。

報導指出，新疆醫科大學去年才徵求新校徽設計，當時評選出的新校徽上具有維吾爾文校名，但短短數月後該校又更換新校名，在新版本中已不見維吾爾文。

有中國網友引述中國現行法令，指當局去維吾爾文的做法已違反「新疆維吾爾自治區語言文字工作條例」。該條例規定，維族自治區內凡需使用文字的單位名稱、標牌，都應使用規範的少數民族文字與漢字。

據悉，中國少數民族自治區的各級學校，校徽納入主要民族文字的校名是常態，舉凡新疆、西藏皆然，惟此次多校大動作更換校徽，當局示意去維吾爾文的態勢相當明確。

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