桶內工具越來越多…老翁偷錄驚見「脫歐鼠」囤物資

2019-03-21 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕有潔癖的鼠輩？英國一名72歲退休電工麥克凱爾斯（Steve Mckears），從上個月開始，發現不少擺在小屋桌上的工具，被一一收在桶子裡，且數量隨著時間增長，擔心自己年紀大出現幻影，裝了監控攝影機後，驚覺是有隻老鼠在幫他「打掃」，還替牠取名叫「脫歐鼠」（Brexit mouse）。

綜合媒體報導，麥克凱爾斯住在布里斯托市附近的賽文海灘，2月時他在一個裝有碎花生的桶子內，看到一顆螺絲釘，而且東西越積越多，包括數根螺絲釘、鍊條、金屬物品等一再出現，麥克凱爾斯一度以為要瘋了。

報導指出，後來麥克凱爾斯在鄰居協助下，安裝夜視攝影機並把門鎖上，看完影像才鬆了口氣，原來只是一隻老鼠，而非鬧鬼或他腦部出問題。麥克凱爾斯表示，「對於老鼠的行為，我們感到訝異，甚至難以置信」。

根據釋出畫面顯示，一隻老鼠敏捷地跳上、跳下，東嗅西咬可以搬運的工具，聰明的牠還很「識時務」，處理不來的就先放一邊，朝其他品項「進攻」，就這樣多次來回收納整理桌面。

報導提到，麥克凱爾斯透露，友人叫老鼠「鋼鐵米奇」（Metal Mickey），不過他認為，老鼠是在替英國脫離歐盟儲備物資，所以取名為「脫歐鼠」。

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