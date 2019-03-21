醫病》日本研究：工作破11hr心肌梗塞機率高1.6倍

2019-03-21 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本國立癌症研究中心與大阪大學的研究團隊於18日指出，一天工作時間超過11小時的中年男性，與一般工作時間7到9小時的人相比，出現急性心肌梗塞高出1.6倍，尤其是超過50歲以上的中年人更要注意。

綜合日媒報導，這是日本第一份針對長時間勞動與急性心肌梗塞做的研究，研究團隊認為，疲勞若未完全消除，會增加精神壓力，更增加心肌梗塞的發作機率。研究團隊自1993年起針對40到59歲的1.5萬名男性，進行生活習慣與健康狀態的追蹤調查，20年來有212人曾出現過急性心肌梗塞。

將抽菸與睡眠時間等變因排除後，研究團隊針對工作時間進行比對，發現比起一般工作7到9小時的群體，1天工作11小時以上的群體，其急性心肌梗塞的發病率增加1.6倍。

研究指出，若再進一步分析過勞群體的發病率，發現職業是上班族的話發病機率則升到2.1倍，超過50歲的人風險更高達2.6倍。此外令人注意的是，若是職業是老闆或自由業，即使長時間勞動，心肌梗塞風險也並未隨之上升。

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