宣傳攻勢再起？ 中國邀歐洲多國駐中外交官訪問新疆

2019-03-21 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆大規模監禁少數民族穆斯林一事廣受國際社會抨擊，外媒指出，中國當局最近口頭邀請駐北京歐洲國家大使於3月底訪問新疆，然而，部分受邀的外交官卻擔憂，若應邀前往恐被中國政府宣傳攻勢利用。

綜合外媒報導，中國當局近日對歐洲多國外交官發出非正式邀請，安排他們於3月底前往訪問新疆，據稱，目前尚不清楚駐中外交官是否會接受中方邀請，也不清楚他們會前往新疆內部的哪些地方，或與何人會面。

美國《自由亞洲電台》稱，部分歐洲外交官擔憂，他們若受邀前往新疆參觀，恐被中國當局利用，作為新一波國際宣傳攻勢，抵抗此前來自外界針對中國踐踏人權的的質疑與抨擊。

中國當局在新疆廣設再教育營，大舉關押逾百萬少數民族穆斯林，並對他們實施酷刑等非人道對待，已造成無數人身心受創，甚至死亡。然而，中國當局持續否認前述指控，強調並無所謂再教育營存在，而是「職業培訓所」或「寄宿學校」等教育機構。

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