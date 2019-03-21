梅伊指責國會延宕脫歐 稱與人民站在一起

2019-03-21 05:52

〔中央社〕英國首相梅伊今天晚間發表演說表示，必須向歐盟申請延後脫歐期限，她「個人深感遺憾」。她也對民眾表示，「我和你們站在一起」，對脫歐「一拖再拖」感到受夠了。

梅伊（Theresa May）晚間在唐寧街10號對英國民眾發表簡短演說。她表示，脫歐走到必須向歐盟申請延後期限的地步，她個人深感遺憾。她能理解民眾對整件事情已經受夠了，她感同身受。

梅伊批評國會一再否決她的脫歐協議，並表示這些政治人物現在必須要趕緊決定，下一步應該怎麼走。

梅伊也表示，她認為大眾不希望舉行第2次脫歐公投，她個人同樣不希望再次公投。她說：「你們希望我們繼續進行下去，這也是我決心做到的事。」

3月29日的脫歐期限倒數不到10天，延後脫歐勢在必行。梅伊下午告訴國會，她已經致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），表示她需要更多時間讓國會通過脫歐協議，希望把里斯本條約第50條規定的脫歐期限延至6月30日。

梅伊表示，她之所以拒絕延長更久，是希望避免參與5月的歐洲議會選舉。

圖斯克隨後召開記者會回應，表示「有可能」答應英國短期間延後脫歐，但唯一條件是英國國會必須在下星期通過梅伊的脫歐協議。

圖斯克也表示，雖然把脫歐協議延後至6月30日「有其優點」，但是把期限拖到5月23日，也就是歐洲議會選舉之後，會對歐盟造成嚴重的「法律和政治風機」。

國會下午舉行緊急辯論，工黨要求梅伊詳述更多細節，同時也強調，僅延長這一小段時間，根本不足以讓國會「打破僵局，找到繼續前進的方法」。

自由民主黨領袖克布爾（Vince Cable）、威爾斯黨的議會領袖羅柏茲（Liz Saville Roberts），以及綠黨議員（Caroline Lucas）發表聯合聲明，呼籲脫歐期限再向後延。

梅伊傍晚與跨黨派議員會商，但工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）提前離席，因為退黨的前工黨議員烏穆納（Chuka Umunna）也在受邀行列。

工黨因為黨內的反猶主義，於上個月爆發退黨潮，這些議員隨後組成「獨立小組」，烏穆納以「獨立小組」發言人身分參與跨黨派會議。據稱柯賓在離席前說，「獨立小組根本不是真正的政黨」，隨後走人。

柯賓的行為被許多議員批為「幼稚」。克布爾表示，在國家面臨危機之際，柯賓「因為不想和烏穆納呼吸相同的空氣，所以在會議開始前離席」。

對於梅伊晚間的演說，多名議員認為她只是在推卸責任。保守黨議員葛里夫（Dominic Grieve）表示，絕大多數國會議員都認為梅伊的脫歐協議不夠好，但她卻關閉了每一條溝通管道。

他表示：「我不會迫於政府的霸凌，而去投票支持一份會對國家造成傷害的協議。」

工黨議員道蒂（Stephen Doughty）在推特表示：「不，我們才受夠妳了，首相。妳沒有和我們站在一起，只是又一次像機器人一般的胡說八道。現在必須做的是傾聽、妥協，讓人民做最後的決定。」（編輯：林治平）

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