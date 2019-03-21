空污會讓你不舉！ 中國研究證實 恐引發勃起功能障礙

2019-03-21 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州醫科大學做出的最新研究受到外媒與網友重視，內容提到雄性哺乳類暴露在空氣污染嚴重的環境中，時間越長、勃起功能障礙就越嚴重，對於性刺激引發的反性也越小。

這項研究刊登在《性醫學期刊》（Journal of Sexual Medicine），目前已知空氣污染物會引發多種疾病的發病風險，中國廣州醫科大學研究人員為釐清空氣污染物對性功能產生的負面影響，將實驗用大鼠暴露在充滿汽車廢氣（VE）的環境之中，因為汽車廢氣是目前空污的主要組成物和致毒來源。

實驗用上40隻12週齡、繁殖性能良好的雄性大鼠，除了對照組中的10隻大鼠之外，其餘30隻大鼠分為3組，每天分別暴露在汽車廢氣中2小時、4小時與6小時，實驗為期3個月，在充滿汽車廢氣的環境中，都能驗出PM1、PM2.5與PM10濃度分別到達每立方公尺1.43、1.45與1.47微克。

研究發現，每天暴露在汽車廢氣中4到6小時，勃起功能顯著降低，除了肺部容量變小、肺泡被破壞之外，陰莖組織也發生異常變化，因此推測汽車廢氣誘發勃起功能障礙的病理，如同全身炎症反應綜合症，此研究證實汽車廢氣有危害性功能的隱憂。

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《性醫學期刊》傳送門

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