「小偷日記」寫滿勵志語錄 網笑：比我上進多了

2019-03-20 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州警方近日抓獲一名入屋竊盜的周姓男子後，從其住處搜出一本「小偷日記」，裡面記載他過往的竊盜紀錄，以及大量自我鼓勵的「人生體悟」，看完讓警方啼笑皆非。

綜合中媒報導，現年24歲的周男，從小父母離異與祖母生活，十多歲開始竊盜，無固定職業，平時喜歡網路賭博、貸款，有多次入屋竊盜前科，日前他闖入民宅偷走一台智慧型手機和一個錢包，數天後被警方拘捕。豈料，當警方搜索周男租屋處時，竟搜出一本寫滿10多頁，記錄日期從今年1月初到3月的「小偷日記」。

報導指出，日記中不僅記載周男每次竊盜的「收入」，還密密麻麻寫著「堅持」、「努力」、「奮鬥」等鼓勵自己積極偷竊的字句，如：「我知道現在你很累，有壓力，委屈、痛苦和煩惱。如果你頂不住，就送給自己一句話，『難道我一輩子就這樣嗎』？」此外，他甚至為自己設下2020年要「偷到10萬元」的目標。

消息曝光後，網友紛紛表示「比我上進多了」、「我也是醉了」、「是個有理想的小偷」、「小偷這麼努力，何況我們呢」、「太勵志了，還有什麼理由不努力」、「我都沒給我自己打這麼多氣，他可能給自己打得多了膨脹了」。

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