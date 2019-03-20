聯手封鎖解放軍！ 一張圖看懂台日共建「群島防禦」

2019-03-20 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近期於內閣會議上，敲定26日起，將於距離台灣不遠處的沖繩縣宮古島等地，部署「03式防空飛彈」（Chu-SAM），可望用來鎮守宮古海峽。對此，前海軍新江艦長呂禮詩19日在臉書上指出，此舉顯示日本正逐步和台灣併肩實施「群島防禦」，聯手封鎖中國解放軍海空活動。

呂禮詩提到，日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前表示，此舉是為了填補「南西地域」的戰力真空狀態，這一地域是從九州鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成，未來日本將進一步部署攻船飛彈，「至於是12式攻船飛彈，或是超音速的ASM-3攻船飛彈，尚有待觀察。」

呂禮詩在圖中標示，以日本ASM-3反艦飛彈200公里射程為例，標示所有日方各島部署的飛彈射程，由北至南分別為種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路通連台灣形成「海空封鎖線」。

呂禮詩表示，2015年美國海軍戰爭學院一名教授曾提出「群島防禦」（archipelagic defense）概念，主張第一島鏈國家部署水雷、防空及攻船飛彈，可以封鎖島鏈各國間的海峽，將解放軍限制於近海活動。

他解釋，相較於日本陸上自衛隊，解放軍實施「遠海長航」，共軍機轟六、運八及蘇愷各型戰機由東部海域繞台後，愛國者防空飛彈的萬里陣地自去年起移防，並由中南部飛彈連抽調兵力部署東部，進駐花東機場週邊；加上雄二攻船飛彈早已機動化，「雖然國軍與日本自衛隊並無實際上的聯合演習，但從防空及攻船飛彈的部署，拒止解放軍於第一島鏈內、建構『群島防禦』的意圖與能力，至為明顯。」

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