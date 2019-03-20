大規模偷拍！南韓驚爆1600人「被直播」 30間旅館淪陷

2019-03-20 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓偷拍犯罪十分猖獗，不僅公共廁所及飯店，就連殯儀館公廁先前也曾傳出是偷拍的犯罪地點之一，近日南韓警方更破獲一起在旅館偷拍並上傳到網路直播的案件，據指案件涉及30間旅館，並有大約1600名無辜民眾受害。

綜合媒體報導，南韓警方今日公布一起專門在旅館客房進行偷拍，並將畫面在網路直播的案件，警方展示出歹徒裝設針孔攝影機的設備，包含電視機上盒、牆上的電源插頭、放置吹風機的座架等，雖然先前也曾查獲旅館偷拍案件，但本次是首度發現有人將偷拍畫面直接放上網路直播。

據警方調查，這起案件牽涉到位於南韓10個城市、30間旅館的42間客房，並有大約1600人受害，不過警方說目前並沒有跡象顯示，酒店也涉案其中，並已先逮捕2名涉案男子，及持續調查另外2人涉案的狀況。

警方也提到，被查獲的偷拍網站有4千多名會員，其中包括97名高級會員，透過支付每月約45美元（約1385元台幣）的月費，就能觀看偷拍影片，且還能進行重播。

據官方統計，相較於2012年的2400宗偷拍案件，南韓2017年有高達6400宗，犯案倍數暴增的同時，也引發輿論不滿，進而促發民眾在首爾與其他城市進行大規模的示威，希望能遏止這項歪風，首爾當局也特別組成女性檢查隊，針對全市的2萬多個公廁偵查針孔攝影機。

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